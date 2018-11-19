LSE перенесет торговлю облигациями из Лондона в Италию перед Brexit

Лондонская фондовая биржа (LSE) перенесет торги государственными облигациями европейских стран из Лондона в Италию перед выходом Великобритании из Евросоюза в марте следующего года, сообщает Reuters.

Ежедневный объем торгов на электронной платформе LSE для торговли государственными облигациями, известной как MTS Cash, составляет в среднем €13,4 млрд.

Операции примерно на 20% от этой суммы будут перенесены в Милан, в то время как торги британскими гособлигациями по-прежнему будут проводиться в Лондоне.

Лондон является крупным центром торговли и клиринга ценных бумаг, номинированных в евро.

Однако ЕС и Европейский центральный банк хотят перенести торги в еврозону, где они смогут регулировать их напрямую, учитывая, что Великобритания не будет членом ЕС с марта.

Перенос операций также позволит продолжать трансграничную торговлю, если Великобритания выйдет из блока без сделки.

По данным источника Reuters, изменение вступит в силу с 1 марта 2019 г.

Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце стало известно, что CME Group Inc. переводит свой европейский бизнес, BrokerTec, из Лондона в Амстердам. Биржевой оператор хочет иметь гарантии того, что в случае "жесткого" Brexit клиенты в континентальной части Европы смогут и дальше работать с BrokerTec.

25 банков в Лондоне обратились в ЕЦБ за лицензиями на открытие хабов во Франкфурте, и им придется перевести туда персонал и свои операции.