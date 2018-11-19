Финансовые новости
- |
- 19.11.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
LSE перенесет торговлю облигациями из Лондона в Италию перед Brexit
17:40 19.11.2018 |
Лондонская фондовая биржа (LSE) перенесет торги государственными облигациями европейских стран из Лондона в Италию перед выходом Великобритании из Евросоюза в марте следующего года, сообщает Reuters.
Ежедневный объем торгов на электронной платформе LSE для торговли государственными облигациями, известной как MTS Cash, составляет в среднем €13,4 млрд.
Операции примерно на 20% от этой суммы будут перенесены в Милан, в то время как торги британскими гособлигациями по-прежнему будут проводиться в Лондоне.
Лондон является крупным центром торговли и клиринга ценных бумаг, номинированных в евро.
Однако ЕС и Европейский центральный банк хотят перенести торги в еврозону, где они смогут регулировать их напрямую, учитывая, что Великобритания не будет членом ЕС с марта.
Перенос операций также позволит продолжать трансграничную торговлю, если Великобритания выйдет из блока без сделки.
По данным источника Reuters, изменение вступит в силу с 1 марта 2019 г.
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в этом месяце стало известно, что CME Group Inc. переводит свой европейский бизнес, BrokerTec, из Лондона в Амстердам. Биржевой оператор хочет иметь гарантии того, что в случае "жесткого" Brexit клиенты в континентальной части Европы смогут и дальше работать с BrokerTec.
25 банков в Лондоне обратились в ЕЦБ за лицензиями на открытие хабов во Франкфурте, и им придется перевести туда персонал и свои операции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LSE перенесет торговлю облигациями из Лондона в Италию перед Brexit
|ЕС намерен ужесточить правила об иностранных инвестициях
|RE100: В мире наблюдается бум перехода корпораций на ВИЭ
|Евродепутаты требуют от Amazon изъять из продажи одежду с символикой СССР
|Moody's: глобальные проблемы угрожают развивающимся экономикам
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
Это интересно
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office