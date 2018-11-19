Финансовые новости
- |
- 19.11.18
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евродепутаты требуют от Amazon изъять из продажи одежду с символикой СССР
11:48 19.11.2018 |
27 депутатов Европарламента призвали интернет-ритейлер Amazon изъять из продажи вещи с советской символикой. В открытом письме к основателю Amazon Джеффу Безосу, распространенном 16 ноября, речь идет о футболках и иной одежде с изображением серпа и молота или надписью "СССР", а также о советских флагах и памятных вещах.
Авторы документа отмечают, что подобная символика оскорбляет "жертв советского режима", число которых оценивается более чем в 60 миллионов человек. В письме упоминаются "нечеловеческие условия" проживания, "принудительный труд", а также "голод и физическое насилие", с которыми столкнулись "свыше 10 млн человек", депортированных в лагеря.
"Террор и бесчеловечность советского режима затронули почти каждую семью в прежде оккупированных странах", говорится в документе. "Трагические последствия этих действий ощущаются до сих пор", - утверждают евродепутаты.
Составители открытого письма "поддерживают решение" немецкого производителя спортивных товаров Adidas, который в мае 2018 года прекратил продажу вещей с символикой СССР. В сентябре американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с такой символикой после запросов депутатов Литвы, Латвии и Эстонии, а также посла США в Литве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объединительный Собор в декабре: Когда Украина получит Томос
|Человек в тряпичной маске. Пять выводов после «майдана белой балаклавы»
|Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу - ЗМІ
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LSE перенесет торговлю облигациями из Лондона в Италию перед Brexit
|ЕС намерен ужесточить правила об иностранных инвестициях
|RE100: В мире наблюдается бум перехода корпораций на ВИЭ
|Евродепутаты требуют от Amazon изъять из продажи одежду с символикой СССР
|Moody's: глобальные проблемы угрожают развивающимся экономикам
|А.Венедиктов: Кремль будет поддерживать Юлию Тимошенко на президентских выборах
Это интересно
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office