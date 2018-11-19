Евродепутаты требуют от Amazon изъять из продажи одежду с символикой СССР

27 депутатов Европарламента призвали интернет-ритейлер Amazon изъять из продажи вещи с советской символикой. В открытом письме к основателю Amazon Джеффу Безосу, распространенном 16 ноября, речь идет о футболках и иной одежде с изображением серпа и молота или надписью "СССР", а также о советских флагах и памятных вещах.

Авторы документа отмечают, что подобная символика оскорбляет "жертв советского режима", число которых оценивается более чем в 60 миллионов человек. В письме упоминаются "нечеловеческие условия" проживания, "принудительный труд", а также "голод и физическое насилие", с которыми столкнулись "свыше 10 млн человек", депортированных в лагеря.

"Террор и бесчеловечность советского режима затронули почти каждую семью в прежде оккупированных странах", говорится в документе. "Трагические последствия этих действий ощущаются до сих пор", - утверждают евродепутаты.

Составители открытого письма "поддерживают решение" немецкого производителя спортивных товаров Adidas, который в мае 2018 года прекратил продажу вещей с символикой СССР. В сентябре американская сеть супермаркетов Walmart пообещала изъять из продажи одежду с такой символикой после запросов депутатов Литвы, Латвии и Эстонии, а также посла США в Литве.