Moody's: глобальные проблемы угрожают развивающимся экономикам

Перед развивающимися экономиками мира стоит множество потенциальных проблем, но многие из этих стран, похоже, достаточно устойчивы, чтобы выдержать шторм, отмечает Moody`s. Рейтинговое агентство отмечает, что в 2019 г. перспективы развивающихся рынков в целом оцениваются как "стабильные".

Агентство связало свою оценку с "сильными балансами, внутренним ростом и поддерживающей политикой", которые, по мнению экспертов, будут буферизовать развивающиеся рынки от таких проблем, как глобальный экономический спад, рост процентных ставок, торговый протекционизм и геополитическая напряженность.

Однако вместе с заявлением о "в целом стабильном" прогнозе, описывающем общие тенденции, агентство предупреждает о кредитном стрессе, угрожающем странам с макроэкономическими дисбалансами или растущим политическим риском, "особенно тем, которые сильно зависят от международного финансирования".

Аналитики агентства также отмечают, что на основе конкретных экономических, институциональных и демографических различий в рамках группы стран, классифицируемых как страны с формирующейся рыночной экономикой, конкретные результаты будут разниться.

Фондовые рынки в развивающихся странах пережили массовую распродажу в этом году, так как инвесторы опасались, что эскалация финансовых проблем в таких странах, как Турция и Аргентина, может перекинуться на другие развивающиеся экономики.

Универсального определения развивающихся рынков не существует: МВФ классифицирует 96 стран как развивающиеся, но инвестиционно-исследовательская компания MSCI, известная своим индексом развивающихся рынков, классифицирует таким образом только 24 страны. MSCI оценивает глобальные рынки акций каждый год, принимая во внимание экономическое развитие страны, размер и ликвидность ее фондовых рынков и доступность ее финансовых рынков для иностранных инвесторов. Индекс развивающихся рынков MSCI, который отслеживает акции крупных и средних капиталов в 24 странах, упал более чем на 20% от своего пика в январе.

Тем не менее некоторые известные инвесторы, такие как Марк Мобиус, соучредитель Mobius Capital Partners, заявили, что пришло время покупать акции на развивающихся рынках.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе основными источниками риска являются торговая напряженность и ужесточение условий финансирования, отмечает Moody's. Рейтинговое агентство подчеркивает, что реформы в регионе "увеличили буферные резервы иностранной валюты", но эскалация торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами повредит многим странам АТР в цепочке поставок, включая такие зависящие от торговли страны, как Малайзия, Таиланд и Вьетнам.

При этом эксперты Moody's полагают, что латиноамериканские экономики, скорее всего, восстановятся после низкого роста в 2016-2017 гг. Агентство отметило, что в Бразилии и Мексике сменилось правительство. Политическое направление, которое зададут новые президенты, прояснится в 2019 г. Тем не менее агентство выделило третью по величине экономику Латинской Америки, Аргентину, в качестве аутсайдера. В этом году валюта страны упала почти наполовину по отношению к доллару. Кроме того, страна столкнулась с двузначной инфляцией.

Для борьбы с кризисом Аргентина подписала в сентябре контракт для получения финансирования от МВФ на сумму $57 млрд. Этот заем - крупнейший из выделенных на спасение экономики страны в истории фонда. Moody's отмечает, что реальный ВВП Аргентины, как ожидается, снизится на 1,5% в следующем году, поскольку страна столкнется с коррупционными скандалами и президентскими выборами.