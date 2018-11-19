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Тереза Мэй назвала безальтернативным договор по «Брекзиту»
09:35 19.11.2018 |
Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала безальтернативным подготовленный проект договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом глава британского правительства сообщила в интервью британской газете Daily Mail в субботу, 17 ноября. По словам Мэй, ее призывают внести изменения в проект договора, которые касаются статуса границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Однако подобный шаг не решает вопрос о будущем границы, добавила Мэй. "Эта проблема останется навсегда", - заявила британский премьер.
В свою очередь, газета The Times со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников пишет, что пять министров угрожают своей отставкой, если глава правительства не внесет в соглашение ряд изменений. 15 ноября министр по делам "Брекзита" Доминик Рааб объявил об уходе в отставку в знак протеста против условий сделки Лондона и Брюсселя. Помимо Рааба, об отставке в тот же день сообщили министр труда Эстер Маквей и государственный министр Великобритании по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.
Консерваторы инициируют голосование о недоверии Мэй
15 ноября депутат от Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, возглавляющий в парламенте группу из 80 радикальных сторонников "Брекзита", подал заявку на проведение голосования о вотуме недоверия Терезе Мэй. В тот же день глава британского правительства на пресс-конференции заявила, что второго референдума по выходу Великобритании из ЕС не будет.
По словам Мэй, согласованный ранее Лондоном и Брюсселем договор возвращает Великобритании полный контроль над границами, прекращает свободное передвижение, дает полный контроль над расходами, а также над законодательством, и прекращает действие решений Европейского суда.
Внеочередной саммит глав государств и правительства стран ЕС по "Брекзиту" назначен на 25 ноября. Голосование в британском парламенте по представленному премьер-министром проекту соглашения намечено на декабрь. Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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