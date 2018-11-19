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В Саудовской Аравии женщины протестуют против ношения абайи
09:30 19.11.2018 |
В Саудовской Аравии нарастает протест против обязательного ношения традиционной женской мусульманской одежды. Десятки женщин опубликовали на текущей неделе в соцсетях фотографии, на которых они надели наизнанку черное платье абайя, пишет в субботу, 17 ноября, агентство AFP.
"Гражданский протест"
По словам активистки Норы Абдулкарим, акция под хэштегом "абайя наизнанку" направлена против общественного давления, принуждающего женщин носить длинную черную одежду. Еще одна активистка назвала интернет-акцию формой "гражданского протеста".
В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы.
Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде и назвал ношение абайи необязательным. В апреле в Эр-Рияде прошла первая в истории страны неделя женской моды.
В соответствии с традициями женщины в Саудовской Аравии носят традиционное длинное платье абайя и никаб.
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