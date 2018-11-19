ЦРУ считает кронпринца Саудовской Аравии заказчиком убийства Хашогги - СМИ

ЦРУ пришло к выводу, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в прошлом месяце заказал кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Об этом сообщает The Washington Post.

К таким выводам ЦРУ позволил прийти анализ большого количества источников разведывательных данных, в том числе телефонного звонка брата кронпринца Халида бин Салмана, саудовского посла в США, который тот провел с Джамалем Хашогги. Он сказал Хашогги о необходимости пойти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, заверив, что там безопасно.

Пока непонятно, знал ли Халид, что Хашогги убьют, однако по данным источников, этот звонок, который был перехвачен американской разведкой, он делал по указанию своего брата.

ЦРУ также руководствовалось в своей оценке общим восприятием кронпринца, как фактического правителя Саудовской Аравии, без разрешения или содействия которого в стране ничего не происходит.

Пресс-секретарь посольства Саудовской Аравии заявила, что посол никогда не говорил с Хашогги о чем-то, что касалось визита в Турцию. По ее словам, оценки ЦРУ являются фальшивкой.

"Мы и в дальнейшем продолжаем слышать разные теории без никаких оснований для этих спекуляций" - сказала она.

Как сообщалось, США ввели персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Стамбула в прошлом месяце.

Санкции наложили на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махер Мутребі, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейбі и 14 других членов оперативной группы, которые 2 октября прибыли в Стамбул. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию, а Хашогги исчез во время визита в консульство.

По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден: в Эр-Рияде точно знают, что убийца или убийцы есть среди группы из 15 человек, которые прилетали из Саудовской Аравии.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.