Минфин США расширил программу борьбы с отмыванием денег на рынке недвижимости

Министерство финансов США расширило программу борьбы с отмыванием денег, требующую от компаний титульного страхования раскрывать владельцев фиктивных фирм, покупающих люксовую недвижимость.

Новые условия снижают планку для суммы потенциальных сделок, подпадающих под требования о раскрытии информации, а также расширяют покрытие программы на пять новых городов, пишет газета The Wall Street Journal.

Сделки по покупке недвижимости компаниями, официально зарегистрированными, но не имеющими активов и не ведущими операций, законны, и они очень привлекательны для целей отмывания денег, поскольку являются анонимными и не требуют объяснения происхождения используемых для покупки средств.

В течение многих лет эта отрасль не регулировалась, и лишь в последние годы она находится под пристальным вниманием американских властей.

Программа контроля сектора была запущена в январе 2016 года, ее параметры пересматриваются каждые 6 месяцев.

В соответствии с новыми условиями, компаниям, занимающимся страхованием прав собственности, необходимо направлять властям данные обо всех сделках по покупке компаниями с ограниченной ответственностью жилой недвижимости стоимостью от $300 тыс. в 12 городских округах США в случае, если хотя бы часть покупки была оплачена наличными, банковским чеком, с помощью денежных поручений или криптовалют.

Она распространяется на Бостон, Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Гонолулу, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Антонио, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэттл.

Ранее требование распространялось лишь на 7 городских округов, а планка цены варьировалась в зависимости от региона.

После запуска программы объем сделок по покупке компаниями недвижимости за счет наличных средств по всей территории США сократился примерно на 70%, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка и Университета Майами.