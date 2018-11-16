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Физлицам в Китае разрешили покупать долг местных властей
16:54 16.11.2018 |
Физическим лицам в Китае теперь разрешено покупать долги местных органов власти, сообщает Asia Times со ссылкой на уведомление, выпущенное Народным банком Китая, Министерством финансов, Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC).
Регуляторы разрешили коммерческим банкам продавать облигации местных органов власти на межбанковском рынке.
Розничным инвесторам уже позволено приобретать такой долг на Шанхайской или Шэньчжэньской бирже в рамках пилотной программы, действующей с июля 2017 г., пишет Caixin Global.
Решение регуляторов даст средним и мелким инвесторам больше инвестиционных возможностей, а также увеличит доход от собственности резидентов, говорится в сообщении.
Однако порог для индивидуальных инвесторов, желающих приобрести долги местных органов власти, остается относительно высоким.
Инвесторы должны иметь годовой доход не менее 500 тыс. юаней (около $72 тыс.) и финансовые активы не менее 3 млн юаней, а также опыт инвестиций в ценные бумаги более двух лет.
Как сообщали "Вести.Экономика", в конце августа министр финансов КНР Лю Кун заявил, что Китай ужесточает контроль над долгом местных властей, чтобы ограничить риски.
Страна стремится контролировать риски задолженности местных властей с помощью законов и правил, устраняя как симптомы, так и причины проблемы, отметил Лю в бюджетном докладе Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
По словам министра, все формы заимствований и финансовых гарантий, которые нарушают законы и нормативные акты страны, строго запрещены.
Непогашенный скрытый государственный долг будет надлежащим образом урегулирован, приоритетное внимание уделяется мерам в регионах с высоким риском. Правительства провинций возьмут на себя общую ответственность за долги, понесенные местными властями в пределах их юрисдикции, сказал министр.
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