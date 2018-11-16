Физлицам в Китае разрешили покупать долг местных властей

Физическим лицам в Китае теперь разрешено покупать долги местных органов власти, сообщает Asia Times со ссылкой на уведомление, выпущенное Народным банком Китая, Министерством финансов, Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC).

Регуляторы разрешили коммерческим банкам продавать облигации местных органов власти на межбанковском рынке.

Розничным инвесторам уже позволено приобретать такой долг на Шанхайской или Шэньчжэньской бирже в рамках пилотной программы, действующей с июля 2017 г., пишет Caixin Global.

Решение регуляторов даст средним и мелким инвесторам больше инвестиционных возможностей, а также увеличит доход от собственности резидентов, говорится в сообщении.

Однако порог для индивидуальных инвесторов, желающих приобрести долги местных органов власти, остается относительно высоким.

Инвесторы должны иметь годовой доход не менее 500 тыс. юаней (около $72 тыс.) и финансовые активы не менее 3 млн юаней, а также опыт инвестиций в ценные бумаги более двух лет.

Как сообщали "Вести.Экономика", в конце августа министр финансов КНР Лю Кун заявил, что Китай ужесточает контроль над долгом местных властей, чтобы ограничить риски.

Страна стремится контролировать риски задолженности местных властей с помощью законов и правил, устраняя как симптомы, так и причины проблемы, отметил Лю в бюджетном докладе Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

По словам министра, все формы заимствований и финансовых гарантий, которые нарушают законы и нормативные акты страны, строго запрещены.

Непогашенный скрытый государственный долг будет надлежащим образом урегулирован, приоритетное внимание уделяется мерам в регионах с высоким риском. Правительства провинций возьмут на себя общую ответственность за долги, понесенные местными властями в пределах их юрисдикции, сказал министр.