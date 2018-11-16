Премьер Чехии заявил, что никогда не уйдет в отставку добровольно

Премьер-министр Андрей Бабиш эмоционально отреагировал на призывы к его отставке и заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.

Об этом он заявил в пятницу утром перед вылетом в Брюссель, сообщает издание Novinky.

"Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда", - заявил Бабиш.

Он также поблагодарил президента Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время запроса о получении гранта принадлежало его детям.