Guardian прогнозирует, что парламент Великобритании отклонит соглашение о Brexit

Когда соглашение о выходе Великобритании из ЕС поступит на рассмотрение британского парламента, с большой вероятностью оно не найдет поддержки депутатов.

Такой прогноз сделало британское издание The Guardian.

Для одобрения соглашение должно получить поддержку большинства - не менее 325 голосов.

По прогнозу издания и при условии, что никто из депутатов не воздержится, за документ проголосуют всего 224 депутата, против - 415.

Среди тех, кто проголосует против - депутаты-консерваторы, которые не поддерживают вариант соглашения Терезы Мэй, а также те, что требует проведения второго Brexit-референдума, лейбористы во главе с лидером Джереми Корбином, Североирландская демократическая юнионистская партия, Либеральные демократы, Шотландская национальная партия, Зеленые и уэльская партия "Плайд Кэмри".

Если парламент Великобритании отклонит соглашение, это приведет к выходу Соединенного Королевства из ЕС без договоренностей с Брюсселем.

В среду после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне. Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе. В частности - вопрос Северной Ирландии.

Несогласие с документом выразили несколько членов правительства Мэй, и уже на следующий день подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр труда и пенсий Эстер Макви.