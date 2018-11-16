Скандал с сыном премьера Чехии: Земан обещает вернуть Бабиша из отставки

Если правительству Андрея Бабиша будет выражено недоверие из-за скандала с сыном премьера, президент Чехии Милош Земан обещает снова уполномочить Бабиша сформировать новый кабинет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Barrandov, сообщает чешское издание Novinky.

"Если, несмотря на мои надежды, правительству будет выражено недоверие, то после отставки Андрея Бабиша я скажу ему сформировать правительство. У меня две попытки. Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке управляло в течение нескольких месяцев, а потом горячие головы успокоятся и остынут", - сказал Земан.

Голосование за недоверие правительству Бабиша, инициированное оппозицией в связи со скандалом с сыном премьера, состоится в чешском парламенте в следующую пятницу. Однако Земан не считает, что депутаты отправят правительство Бабиша в отставку.

"Я думаю, если депутаты будут умными... то предложение о недоверии получит небольшую поддержку", - считает президент Чехии. Земан прогнозирует, что ситуация вокруг Бабиша-младшего "вскоре исчезнет".

Напомним, Сенат Чехии в четверг принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Это связано со скандалом вокруг сына премьер-министра, который заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время запроса о получении гранта принадлежало его детям.