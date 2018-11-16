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Информация об агентстве
КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия
12:02 16.11.2018 |
В Северной Корее прошли испытания нового высокотехнологичного тактического оружия, передало в пятницу, 16 ноября, государственное северокорейское агентство KCNA.
За испытаниями наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Новая военная разработка должна "значительно увеличить боевую мощь" армии КНДР, подчеркнуло KCNA. В то же время никаких деталей о типе и характеристиках этого оружия агентство не сообщило. Утверждается, что испытания прошли успешно.
После прекращения северокорейских ракетных и ядерных испытаний отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном начали постепенно налаживаться. С апреля прошли уже три межкорейских саммита на высшем уровне. В ноябре КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу части своих пограничных постов.
В июне текущего года состоялась также историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Ожидается, что в ближайшие месяцы президент США и лидер Северной Кореи могут встретиться еще раз.
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