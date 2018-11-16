Лидеры ЕС отвергают возможность повторных Brexit-переговоров

Лидеры ЕС отвергают возможность повторных переговоров по проекту соглашения о Brexit и предупреждают: политическая ситуация в Великобритании может привести к выходу страны из ЕС без сделки.

Как сообщает BBC, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о возобновлении переговоров не стоит, а действующий документ остается в силе.

В четверг Меркель выразила удовлетворение по поводу текста проекта соглашения, который согласовали Лондон и Брюссель. Но в силу ряда отставок несогласных с соглашением британских министров Меркель отметила, что существует шанс Brexit без соглашения.

Канцлер Германии также отметила, что пока не видит повода для переговоров относительно возможного изменения документа.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что следует готовиться к Brexit без соглашения из-за "неопределенности" в Великобритании.

Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт отметил, что соглашение было достигнуто после двух лет "напряженных переговоров". Поэтому он надеется, что британские депутаты согласятся с тем, что места для "маневра не так много, чтобы сказать: "Хорошо, начнем сначала".

Напомним, в четверг подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайло Вара и министр труда и пенсий Эстер Маквей. Свое решение они объяснили несогласием с проектом соглашения о Brexit.

В среду после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне. Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе. В частности - вопрос Северной Ирландии.

Это решение открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского Союза на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 25 ноября.