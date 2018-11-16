Убийство Хашогги: США наложили санкции на 17 граждан Саудовской Аравии

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Стамбула в прошлом месяце

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Саудовские чиновники, на которых мы наложили санкции, были задействованы в отвратительном убийстве Джамаля Хашогги. Эти лица, которые пытали и жестоко убили журналиста, который жил и работал в США, должен столкнуться с последствиями за свои действия. Соединенные Штаты продолжают упорно работать над "выяснением всех фактов и привлекать к ответственности каждого из тех, кого мы считаем ответственными, чтобы достичь справедливости для невесты Хашогги, детей и семьи, которых он оставил", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

"Правительство Саудовской Аравии должен принять надлежащие меры для прекращения любых атак на политических диссидентов или журналистов", - добавил он.

Граждане Саудовской Аравии попали в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Санкции наложили на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы, 2 октября прибыли в Стамбул. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию, а Хашогги исчез во время визита в консульство.

По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден: в Эр-Рияде точно знают, что убийца или убийцы среди группы из 15 человек, которые прилетали из Саудовской Аравии.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.