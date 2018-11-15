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Британский министр по Brexit Доминик Рааб ушел в отставку
12:06 15.11.2018 |
Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб в четверг объявил о том, что покидает этот пост.
"Сегодня я ухожу с поста министра по Brexit. По совести я не могу поддержать условия, предложенные в нашем соглашении (по условиям Brexit - ИФ) с ЕС", - написал он на странице в "Твиттере".
Он также разместил на странице послание к премьер-министру Терезе Мэй.
"Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства, - написал он в послании премьер-министру. - Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС".
"Я понимаю, что Вы не согласны с моими суждениями по этому вопросу... Полагаю, Вы заслуживаете другого министра по делам Brexit, который сможет реализовать ту сделку, на которой вы настаиваете", - подчеркнул Д.Рааб.
Ранее в четверг в отставку подал государственный министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара из-за проекта соглашения по Brexit, который был согласован ЕС и британским правительством накануне вечером.
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