Глава ФРС Пауэлл пообещал дальнейшее повышение ставок

Председатель ФРС Джером Пауэлл провел выступление в Далласе, где заявил о сильной экономике и предупредил о том, что ставка будет повышаться и дальше.

Это выступление Пауэлла нельзя назвать ключевым. В декабре ему еще предстоит речь перед Конгрессом США, однако посыл для рынков он все же сделал.

Главное - ФРС не собирается останавливаться на достигнутом и, судя по всему, готова и дальше сдувать "пузыри" на финансовых рынках.

"Я очень удовлетворен состоянием американской экономики на данный момент. Наша политика - это отчасти причина того, почему наша экономика находится в столь хорошем состоянии", - сказал господин Пауэлл.

С точки зрения главы ФРС, мировая экономика растет более низкими темпами, чем в прошлом году, однако это замедление не является критичным.

Пауэлл также упомянул процесс нормализации балансового счета ФРС. И хотя сейчас он все еще на триллионы долларов выше, чем был до кризиса, глава ФРС выразил удовлетворение процессом его снижения.

Важно отметить и комментарии по поводу влияния торговой войны на экономику и политику ФРС. Джером Пауэлл, по сути, повторил, что ранее говорил в Джексон-Хоуле. Он признал, что это может спровоцировать гораздо более высокую инфляцию, однако компенсировал это высказывание, сказав, что ФРС придерживается подхода "подожди и посмотри". "Мы многого не видим, пока оно не отразится в макроэкономических данных", - сказал Пауэлл.

Пауэлл также затронул тему давления на ФРС со стороны президента. Напомним, Дональд Трамп не раз упрекал регулятора за излишне жесткую денежно-кредитную политику.

История вопроса

В течение 2017 г. ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%.

С начала 2018 г. регулятор повышал ставку трижды: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25%.

Председатель Федеральной резервной системы заверил, что регулятор будет оставаться независимым органом, нацеленным на обеспечение стабильного экономического роста страны, вне зависимости от настроений в действующей администрации президента Дональда Трампа.

"Работа, которую уполномочил нас делать конгресс, крайне важна: служить обществу. Мы сосредоточены только на этом, мы не пытаемся контролировать вещи, которые вне нашего контроля. Мы стараемся контролировать то, что поддается контролю, мы делаем свою работу и справляемся замечательно", - сказал он.

Еще одно важное замечание, касающееся повышения ставки: председатель Федрезерва отметил, что регулятор может принимать решение на любом из восьми заседаний, тогда как ранее их число не превышало четырех.