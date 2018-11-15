Крупнейший банк Китая не смог продать долларовые облигации на американском рынке

Это усиливает опасения по поводу того, что интерес американских инвесторов к китайским предложениям слабеет на фоне торговой войны.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. планировал продать трехлетние и пятилетние облигации с плавающей ставкой через свой филиал в Нью-Йорке, однако затем решил не проводить прайсинг, рассказали источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Ценные бумаги ICBC предназначались для покупателей в США, где отношение инвесторов к долгу инвестиционного уровня менялось из-за опасений по поводу замедления роста на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Предложение гособлигаций Китая в прошлом месяце также было встречено сниженным спросом в Америке в условиях эскалации торговой напряженности.

"Негативное отношение рынка к китайским компаниям за пределами Азии, особенно в США, по-видимому, будет сохраняться некоторое время", - заявила Джуди Квок-Ченг, директор по исследованиям в области ценных бумаг с фиксированным доходом в Bank of Singapore.

"Тем не менее крупная компания с высоким кредитным рейтингом должна найти ликвидность на рынке", - добавила она.

