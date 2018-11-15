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Германия и Франция создают парламентское собрание двух стран
08:45 15.11.2018 |
Со следующего года начнет работу парламентское собрание депутатов Германии и Франции. Об этом сообщил председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) по окончании встречи с главой французского Национального собрания Ришаром Ферраном в Париже в среду 14 ноября.
По 50 депутатов из обеих стран будут проводить совместные заседания дважды в год. Места в делегациях будут распределяться пропорционально представительству фракций в бундестаге и Национальном собрании Франции. По мнению Шойбле, регулярные встречи немецких и французских парламентариев позволят им найти точки соприкосновения во многих спорных вопросах. Например, о создании общеевропейской армии, за что ратуют президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
Депутат бундестага Андреас Юнг (Andreas Jung), возглавляющий германо-французскую группу парламентариев, заявил в интервью агентству AFP, что одним из вопросов для обсуждения в новом органе должно стать будущее атомной электростанции Фессенхайм. Власти ФРГ давно настаивают на закрытии старейшей французской АЭС, расположенной на границе двух стран. Французская сторона опасается потери рабочих мест и затягивает решение.
Обновленный Елисейский договор
Ожидается, что соглашение о создании парламентского собрания будет торжественно подписано 22 января 2019 года, в 56-ю годовщину подписания Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции. В этот же день должно быть подписано новое соглашение между Берлином и Парижем об углублении сотрудничества в различных сферах.
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