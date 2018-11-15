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Сотрудница Белого дома Мира Рикардел уволена по настоянию Мелании Трамп
08:33 15.11.2018 |
Мира Рикардел, первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона покинула должность. Ближайшую соратницу Болтона требовала уволить первая леди Мелания Трамп. Вслед за этим увольнением ожидаются новые.
Рикардел уходит из Белого дома и займет другую должность в администрации, рассказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Мира Рикардел продолжит поддерживать президента после ухода из Белого дома и при переходе на новую работу внутри администрации. Президент благодарен госпоже Рикардел за ее службу американскому народу и приоритетам президента в области национальной безопасности", - отметила Сандерс.
Что за ссора с первой леди?
Накануне представитель Мелании Трамп сказал, что, по мнению супруги президента, Рикардел более не достойна работать в Белом доме.
Ни Сандерс, ни представители совета по национальной безопасности США это выступление не прокомментировали.
Американские СМИ писали, что Мелания Трамп и Мира Рикардел поссорились во время поездки первой леди по Африке в октябре.
По некоторым данным, размолвка произошла, в частности, из-за споров о том, кто на каком месте должен сидеть в самолете.
"Она очень жесткая женщина, очень умная, не выносит глупости. И если вы окажетесь глупым, она вам сообщит", - говорил газете Washington Post Стивен Буччи из Heritage Foundation, который работал с Рикардел в Пентагоне.
Во время поездки Мелания Трамп рассказала телеканалу ABC, что некоторым людям в Белом доме она не доверяет.
Газета Wall Street Journal писала, что, как считали в окружении первой леди, за негативом в СМИ в адрес Мелании Трамп и ее команды стояла именно Рикардел.
Первые леди не впервые в американской истории конфликтуют с сотрудниками аппарата президента. Так, супруга Рональда Рейгана Нэнси враждовала с тогдашней главой аппарата Белого дома.
Хиллари Клинтон, будучи первой леди, постоянно препиралась с помощниками президента.
Почему это увольнение важно и кто следующий
Рикардел - ближайшая соратница советника Трампа по нацбезопаности Джона Болтона. Она несколько десятков лет проработала в госструктурах.
С Болтоном они работали вместе еще в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Рикардел попала в Белый дом при Трампе именно благодаря Болтону, тот нанял ее своим заместителем, забрав из департамента торговли.
Болтон схлестнулся из-за Рикардел с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, об этом рассказали телеканалу NBC четыре собеседника, знакомые с ситуацией. Недавно, как сообщал NBC, Болтон узнал, что Келли якобы пытается добиться ухода Рикардел из Белого дома - и был в ярости.
Советник по нацбезопасности в долгу, впрочем, не остался. В октябре он горячо спорил с Келли о проблемах иммиграции и жестко критиковал министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Нильсен - ставленница Келли, он стала его преемеником на должности министра, когда сам Келли перешел работать в Белый дом.
Увольнение Рикардел произошло на фоне сообщений СМИ о готовящихся отставках как Келли, так и Нильсен.
Телеканал NBC сообщал, что грядущее увольнение Келли тоже связано с конфликтом между ним и Меланией Трамп. Это в окружении Мелании отрицали.
Wall Street Journal писала, что Трамп планирует масштабные перестановки в администрации к середине своего первого президентского срока. Впрочем, официально Белый дом эту информацию не подтвердил.
"Мы будем говорить об этом", - сказал ранее журналистам Трамп, отвечая на вопрос о возможном увольнении Нильсен.
Серия отставок в Белом доме началась сразу после промежуточных выборов - 8 ноября Трамп объявил об уходе министра юстиции и генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за самоустранение от надзора за "российским расследованием" спецпрокурора Роберта Мюллера.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора стал глава аппарата минюста Мэтью Уитакер.
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