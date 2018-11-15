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Британское правительство одобрило проект соглашения по «брекситу»
23:17 14.11.2018 |
Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами кабинета.
"Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", - сказала она.
Мэй пообещала в четверг утром выступить в парламенте и изложить суть одобренного соглашения.
Во вторник представители Британии и ЕС на встрече в Брюсселе согласовали предварительный текст соглашения по "брекситу", что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.
Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоялось специальное заседание правительства, на котором Тереза Мэй просила кабинет одобрить проект документа.
До последнего момента появлялись противоречивые сообщения о том, выступит ли британский премьер с заявлением.
Соглашение включает обязательства по соблюдению прав граждан после "брексита", предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого "законопроекта о разводе", согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.
Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после "брексита" не будут проводиться физические проверки на границе.
И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.
В среду истек срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о "брексите" не будет ни при каких обстоятельствах.
Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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