Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН

Чехия официально отказалась от участия в миграционном пакте ООН. "Правительство решило не присоединяться к этому пакту", - заявил вице-премьер и министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец после заседания кабинета в среду, 14 ноября.

Правительство меньшинства Чехии, состоящее из представителей популистского движения АНО ("Акция недовольных граждан") и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает "легальных и нелегальных мигрантов". Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш также заявил, что соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.

Помимо Чехии, об отказе от участия в миграционном пакте ООН уже объявили Болгария, США, Австрия, Венгрия и Австралия. Этот документ должен быть принят на саммите ООН в Марокко 10-11 декабря. Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, имеет целью упорядочить миграцию и бегство из родных мест.

Опрос, проведенный в октябре социологическим институтом CVVM, показал, что 68 процентов чехов выступают против приема их страной беженцев от войны - на 10 процентов респондентов больше, чем в апреле. Лишь 24 процента опрошенных высказались за временный прием таких беженцев и лишь два процента - за предоставление им постоянного убежища.