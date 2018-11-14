Осужденный за коррупцию экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский, осужденный на родине за коррупцию, попросил политического убежища в Венгрии. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 13 ноября.

В македонском МВД также подтвердили данные о том, что Груевский бежал в Венгрию, передает агентство dpa. В мае текущего года экс-премьера Македонии приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью более полумиллиона евро. На прошлой неделе была отклонена последняя апелляция Николы Груевского на этот вердикт, после чего он должен был начать отбывать наказание. Однако с тех пор местонахождение политика оставалось неизвестным.

Груевского могут объявить в международный розыск

Сообщается, что ранее у экс-премьера был изъят загранпаспорт, поэтому он не мог легально покинуть Македонию. 12 ноября был выдан ордер на розыск Груевского внутри страны. Ожидается, что после подтверждения сведений о выезде политика за границу македонский Минюст объявит его в международный розыск. Власти Македонии также намерены требовать у Венгрии экстрадиции беглого экс-премьера.

Никола Груевский занимал пост премьер-министра Македонии с 2006 по 2016 годы, а до 2017 года возглавлял национал-консервативную партию ВМРО-ДПМНЕ. В настоящий момент он все еще числится депутатом македонского парламента. На родине в отношении Груевского заведены еще несколько уголовных дел по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.