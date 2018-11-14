Финансовые новости
- |
- 14.11.18
- |
- 09:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Осужденный за коррупцию экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии
08:22 14.11.2018 |
Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский, осужденный на родине за коррупцию, попросил политического убежища в Венгрии. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 13 ноября.
В македонском МВД также подтвердили данные о том, что Груевский бежал в Венгрию, передает агентство dpa. В мае текущего года экс-премьера Македонии приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью более полумиллиона евро. На прошлой неделе была отклонена последняя апелляция Николы Груевского на этот вердикт, после чего он должен был начать отбывать наказание. Однако с тех пор местонахождение политика оставалось неизвестным.
Груевского могут объявить в международный розыск
Сообщается, что ранее у экс-премьера был изъят загранпаспорт, поэтому он не мог легально покинуть Македонию. 12 ноября был выдан ордер на розыск Груевского внутри страны. Ожидается, что после подтверждения сведений о выезде политика за границу македонский Минюст объявит его в международный розыск. Власти Македонии также намерены требовать у Венгрии экстрадиции беглого экс-премьера.
Никола Груевский занимал пост премьер-министра Македонии с 2006 по 2016 годы, а до 2017 года возглавлял национал-консервативную партию ВМРО-ДПМНЕ. В настоящий момент он все еще числится депутатом македонского парламента. На родине в отношении Груевского заведены еще несколько уголовных дел по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове
|Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Осужденный за коррупцию экс-премьер Македонии попросил убежища в Венгрии
|Британия и ЕС согласовали текст соглашения по «брекситу»
|Меркель поддержала идею создания собственной армии Евросоюза
|Империя Баффетта делает ставку на элитную недвижимость
|В Шотландии ветропарки за октябрь выработали 98% всей необходимой электроэнергии
|Ночной кошмар для Пекина: 50 млн пустых домов
Это интересно
|Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой