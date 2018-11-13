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Империя Баффетта делает ставку на элитную недвижимость
17:37 13.11.2018 |
Риелторский бизнес империи Уоррена Баффетта ждал подписания своей первой зарубежной сделки по франшизе 18 лет. Berkshire Hathaway HomeServices расширяет свое присутствие в странах мира от Италии до Японии и Ближнего Востока.
В этом месяце компания провела слияние с британской Kay & Co., второй по величине риелторской компанией в Европе после Rubina Real Estate в Берлине. До конца года компания надеется включить в число регионов присутствия Милан, Вену и Дубай.
"Со временем мы будем на всех крупных столичных рынках", - заявил куратор направления франчайзинговых сетей Джино Блефари, добавив, что компания также ведет переговоры с потенциальными партнерами в Париже и Мадриде, а также рассматривает возможность работы в Мехико, Гонконге и Токио.
Berkshire Hathaway Inc. Баффетта приобрела долю в HomeServices of America, состоящую из брокерских компаний по недвижимости и ипотечных компаний, в рамках покупки энергетического бизнеса в 2000 г. Инвестор-миллиардер первоначально уделял мало внимания этой сфере, однако сделка сделала империю Баффетта вторым в США брокером по недвижимости.
"С таким количеством покупателей элитной недвижимости, приезжающих из-за пределов США, для нас стало важно стать глобальными", - заявил Джино Блефари.
Сделка по покупке оператора риелторской компании, занимающейся элитной недвижимостью в Лондоне, прошла на фоне готовящегося выхода Великобритании из состава ЕС и некоторой нестабильности на рынке Соединенного Королевства. Однако фирма, теперь называющаяся Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co., строит планы по расширению за счет приобретений и создания совместных предприятий.
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