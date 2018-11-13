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В Шотландии ветропарки за октябрь выработали 98% всей необходимой электроэнергии
16:35 13.11.2018 |
Возобновляемые источники энергии могут полностью обеспечить Шотландию электричеством - иногда даже в большем объеме, чем требуется. Сейчас лишь их нестабильность вынуждает прибегать к помощи пиковых электростанций.
Морские и прибрежные ветровые электростанции Шотландии поставили в октябре очередной рекорд, выработав достаточно чистой энергии, чтобы обеспечить электричеством пять миллионов домов, пишет BusinessGreen.
Согласно последнему отчету WWF Scotland, в течение месяца ветрогенераторы произвели достаточно энергии, чтобы покрыть 98% спроса Шотландии на электричество. Однако из-за их нестабильности приходилось подключать пиковые электростанции на ископаемом топливе, чтобы сбалансировать сеть.
«Октябрь всем доказал, насколько эффективной может быть возобновляемая энергетика. Целых 16 дней из 31 ветровые электростанции производили больше энергии, чем требовалось всей стране», - заявил исполняющий обязанности директора WWF Scotland доктор Сэм Гарднер.
Рекордным стало 23 октября: тогда ветряки выработали 105 900,94 МВт*ч - достаточно, чтобы электричество было в 8,72 млн домов, или 356% шотландских домохозяйств.
Неплохие показатели были даже в самый неудачный день. 16 октября ветровые электростанции выработали 62% от обычного потребления домовладений и 25% от общего спроса на электроэнергию.
По словам Гарднера, генерация ветра - самая выгодная для Шотландии форма производства чистой энергии. Установка турбин получает все более значимую общественную поддержку, особенно у жителей отдаленных областей страны.
Экологи подчеркивают: предельно важно, чтобы правительство страны перестало искусственно тормозить строительство прибрежных ветровых электростанций и не мешало скорейшей электрификации транспорта и отопительной системы.
Второй важный момент - внедрение систем хранения энергии, которые позволят отказаться от пиковых электростанций на ископаемом топливе. С каждым годом правительство этого региона Великобритании финансирует все больше проектов в этой отрасли. Так, чтобы обеспечить бесперебойную поставку электричества от приливной электростанции Nova Innovation, государство выделило $347 000 на установку системы хранения энергии Tesla Powerpack.
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