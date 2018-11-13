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США разработали новый план по борьбе с предполагаемым шпионажем со стороны Китая
09:36 13.11.2018 |
Власти США разработали новый план по борьбе с предполагаемым экономическим шпионажем со стороны Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Как сообщает газета, США намерены ввести дополнительный контроль на экспорт, а также готовы предъявить соответствующие обвинения ряду фирм, чтобы предотвратить "кражу интеллектуальной собственности" со стороны КНР.
По словам источника, власти США надеются, что подобные меры побудят американские компании сотрудничать с правительством для борьбы с хищением интеллектуальной собственности.
Ранее в ноябре США обвинили две компании и трех физических лиц в экономическом шпионаже в пользу Китая. Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что обвинения касаются "контролируемой и принадлежащий правительству КНР компании, тайваньской компании и трем физическим лицам на Тайване, обвиняемых в попытках кражи торговых секретов у компании Micron". Обвинения касаются базирующейся на Тайване фирмы United Microelectronics Corp и китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit, Co., Ltd.
По информации обвинения, ущерб американской компании составил 8,75 миллиарда долларов. США надеются на экстрадицию обвиняемых, которым в случае обвинительного приговора грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере порядка пяти миллионов долларов. Министерство торговли США уже внесло обвиняемые компании в список предприятий, которым запрещен бизнес на территории США.
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