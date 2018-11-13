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США, Китай и РФ не подписали декларацию о кибербезопасности
09:32 13.11.2018 |
Представители нескольких десятков стран и более 150 технологических компаний в понедельник на Парижском форуме мира договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы, сообщает агентство Associated Press.
Президент Франции Эммануэль Макрон представил новую инициативу в сфере кибербезопасности и доверия в интернете. Декларация под названием "Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве" призывает объединиться все страны и выработать общие принципы обеспечения безопасности в интернете.
"Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность в мирное время, в том числе ту, которая угрожает отдельным лицам или критическим инфраструктурам или влечет за собой значительный неизбирательный или системный ущерб, и с удовлетворением воспринимаем призывы к улучшению их защиты", - говорится в декларации.
Предложенный Францией документ подписали 50 государств, в том числе страны-члены ЕС, Япония и Канада. Однако, как отмечает AP, среди подписантов нет США, России и Китая.
Такие крупные компании, как Facebook, Google и Microsoft, подписали документ.
Документ предусматривает совместную работу сторон по предотвращению "вредоносной деятельности" в киберпространстве. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.
В нем также подчеркивается, что стороны, подписавшие его, "приветствуют сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом в том, что касается создания новых стандартов в области кибербезопасности, которые позволяют улучшать защиту в киберпространстве".
Отмечается, что при использовании информационно-коммуникационных технологий применяется международное право, "в том числе весь Устав Организации Объединенных Наций, международное гуманитарное право и международное обычное право". По мнению авторов "Призыва" именно международное право, наравне с еще рядом норм, составляет фундамент международного мира и безопасности в киберпространстве.
Конкретных мер реализации поставленных целей в документе не приводится. Там говорится, что стороны "решительно настроены действовать сообща, в существующих инстанциях и через соответствующие организации, институты, механизмы и процессы, оказывая взаимную помощь и создавая проекты по сотрудничеству".
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