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Переговоры о «Брекзите» находятся в критической фазе
07:58 13.11.2018 |
Переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС находятся в критической стадии. Министры по делам Европы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник, 12 ноября, констатировали, что по сложному вопросу о Северной Ирландии прорыв не достигнут.
В ЕС теперь ожидают ответных действий Лондона - британский премьер Тереза Мэй должна убедить свое правительство согласиться на спорное промежуточное решение вопроса о границе между Ирландией и Северной Ирландией.
"Мы, определенно, находимся в решающей фазе", - заявил министр по делам ЕС председательствующей в Совете ЕС Австрии Гернот Блюмель. Однако, по его словам, пока что прогресс на переговорах о "Брекзите" недостаточен для созыва внеочередного саммита Евросоюза.
Агентство AFP передает со ссылкой на правительственные источники в Лондоне, что для проведения экстренного саммита по "Брекзиту" еще в этом месяце компромисс должен быть достигнут до 14 ноября. В противном случае главы государств и правительств ЕС смогут обсудить вопросы выхода Великобритании из Евросоюза только на очередном саммите 13 декабря.
Последняя преграда на пути к соглашению о "Брекзите"
Вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, остается главным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.
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