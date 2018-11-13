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Система SWIFT отключила ЦБ Ирана
07:47 13.11.2018 |
Иранский Центробанк отключили от SWIFT. Об этом межбанковская система передачи информации уже сообщила Вашингтону. Помимо ЦБ ее услугами не смогут пользоваться и другие организации республики, которые попали под американские санкции. Минфин США в свою очередь отметил, что будет и дальше проводить в жизнь ограничения против Тегерана.
Ради этого Белый дом готов пойти на дополнительные меры и усилить давление. В министерстве подчеркивают, что их не беспокоят планы ЕС по созданию механизма обхода санкционного режима. Как заявила заместитель министра финансов Сигал Манделькер, европейские компании уже активно покидают Иран.
Вашингтон ввел новые санкции против Ирана 5 ноября. Под ограничительные меры попали более 700 юридических и физических лиц. Под санкциями также оказались морские и воздушные суда Исламской республики.
В мае этого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из ядерной сделки по Ирану. Основной удар Белого дома нацелен на нефтяную отрасль республики. США угрожают вторичными санкциями любой стране, закупающей у Тегерана черное золото. Временное исключение сделали для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Им разрешили закупать определенные объемы сырья еще в течение 180 дней.
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