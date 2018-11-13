Финансовые новости
- |
- 13.11.18
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Эксперты США заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых скрыл Пхеньян
19:18 12.11.2018 |
Американские аналитики заявили о наличии в Северной Корее около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выводы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Специалисты считают, что Пхеньян намеревался укрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР.
По данным экспертов, в экстренных случаях эти базы могут быть задействованы для пуска ракет, хотя обычно для боевого применения подобные снаряды вывозятся на заранее подготовленные позиции. Исследователи считают, что указанные ракеты способны причинить значительный вред даже в "неядерной" версии.
Напомним, в июне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако четких сроков денуклеаризации установлено не было.
В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгери, взорвав его. Однако, в августе независимые эксперты подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, из которого следовало, что Пхеньян не прекратил разработку ядерной и ракетной программы.
Издание The Washington Post сообщило, что по данным американских разведывательных служб, Северная Корея строила новые ракеты. Согласно информации, полученной из спутниковых снимков, Пхеньян разрабатывал по меньшей мере одну или две межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе.
В начале ноября КНДР пригрозила восстановить государственную ядерную программу, если США не отменит экономические санкции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Министр-разведчик. Какую почву в Украине зондирует Рик Перри
|Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян
|Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк
|Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Эксперты США заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых скрыл Пхеньян
|Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги
|ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
|Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза - до $42,2 млрд - оценка ЦБ
|Много тратишь? Великобритания запустила новый антикоррупционный механизм
|Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю
Это интересно
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
|Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков
|В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела
|Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего