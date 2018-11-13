Эксперты США заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых скрыл Пхеньян

Американские аналитики заявили о наличии в Северной Корее около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выводы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Специалисты считают, что Пхеньян намеревался укрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР.

По данным экспертов, в экстренных случаях эти базы могут быть задействованы для пуска ракет, хотя обычно для боевого применения подобные снаряды вывозятся на заранее подготовленные позиции. Исследователи считают, что указанные ракеты способны причинить значительный вред даже в "неядерной" версии.

Напомним, в июне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению на Корейском полуострове. В обмен на это США пообещали Северной Корее гарантии безопасности. Однако четких сроков денуклеаризации установлено не было.

В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгери, взорвав его. Однако, в августе независимые эксперты подготовили доклад для Совета Безопасности ООН, из которого следовало, что Пхеньян не прекратил разработку ядерной и ракетной программы.

Издание The Washington Post сообщило, что по данным американских разведывательных служб, Северная Корея строила новые ракеты. Согласно информации, полученной из спутниковых снимков, Пхеньян разрабатывал по меньшей мере одну или две межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе.

В начале ноября КНДР пригрозила восстановить государственную ядерную программу, если США не отменит экономические санкции.