Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

По статистике, число таких зарядных станций на 100 км составляет 19 штук. Этот показатель намного выше, чем в других развитых европейских странах. Эти данные подтверждаются отчетом об исследовании аудиторской компании KPMG.

Ее сотрудники провели исследование на предмет готовности разных стран к использованию автономных транспортных средств.

Кроме этого, ими было оценено количество специализированных станций для зарядки на расстоянии в 100 километров асфальтированного дорожного покрытия в различных странах.

По имеющейся статистике, еще 7 лет назад количество таких станций составляло всего 1826 штук. На сегодняшний день эта цифра на порядок больше - свыше 33 тысяч штук.

Также в отчете приводятся данные о других странах мира. Китай обладает 3,5 станциями на 100 км, Великобритания - 3,1, обогнав в этом вопросе занимающей третье место Германию с показателем 2,8.

Напомним, в Нидерландах к 2025 году собираются запретить автомобили, работающие на бензине. Власть страны надеется, что к указанному сроку все будут пользоваться электрокарами.