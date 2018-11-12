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Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги
По статистике, число таких зарядных станций на 100 км составляет 19 штук. Этот показатель намного выше, чем в других развитых европейских странах. Эти данные подтверждаются отчетом об исследовании аудиторской компании KPMG.
Ее сотрудники провели исследование на предмет готовности разных стран к использованию автономных транспортных средств.
Кроме этого, ими было оценено количество специализированных станций для зарядки на расстоянии в 100 километров асфальтированного дорожного покрытия в различных странах.
По имеющейся статистике, еще 7 лет назад количество таких станций составляло всего 1826 штук. На сегодняшний день эта цифра на порядок больше - свыше 33 тысяч штук.
Также в отчете приводятся данные о других странах мира. Китай обладает 3,5 станциями на 100 км, Великобритания - 3,1, обогнав в этом вопросе занимающей третье место Германию с показателем 2,8.
Напомним, в Нидерландах к 2025 году собираются запретить автомобили, работающие на бензине. Власть страны надеется, что к указанному сроку все будут пользоваться электрокарами.
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