«Британии стоит задуматься»: брат Бориса Джонсона хочет новый референдум о «брексите»

Младший брат Бориса Джонсона Джо Джонсон, занимавший пост замминистра по транспорту в правительстве Великобритании, заявил в интервью Би-би-си, что Великобритании стоит "приостановиться и задуматься" и не совершить "безвозвратной глупости", решившись на выход из Евросоюза.

В пятницу, 9 ноября, Джо Джонсон ушел в отставку со своего поста. Он заявил, что планы премьер-министра Терезы Мэй по "брекситу" либо превратят Великобританию в "вассала ЕС", либо "приведут к полному хаосу".

Джо Джонсон также призывает провести второй референдум по "брекситу", так как все возможные сейчас варианты "развода" с Евросоюзом чрезвычайно далеки от того, что было обещано сторонниками "брексита".

По его словам, "было бы издевательством над демократией" не проводить второй референдум по "брекситу", так как на данный момент есть достаточно хорошее представление о том, к чему может привести выход королевства из ЕС. Джонсон также отверг обвинения в том, что своей отставкой он пытается добиться смещения Терезы Мэй с поста премьер-министра.

Джо Джонсон сказал, что доволен окончанием министерской карьеры, но не стал призывать остальных министров пойти по его стопам. Он оговорился, что если кто-то еще все же последует его примеру, то "это будет хорошо".

Члены кабинета министров на этой неделе изучали очередные предварительные предложение британского правительства по "брекситу". Тереза Мэй утверждает, что договоренность с ЕС достигнута на 95%, хотя до сих пор не разрешена проблема, как сохранить открытой границу между Ирландией и Северной Ирландией.

Даунинг-стрит также заявляет, что второго референдума не будет "ни при каких обстоятельствах".

На вопрос Би-би-си, лгал ли его брат Борис избирателям во время предшествовавшей референдуму кампании, Джо Джонсон сказал: "В рамках кампании, несомненно, были сделаны определенные обещания, которые, как выяснилось, невозможно сдержать. Этого отрицать невозможно".

"Это были фантазии, и время это продемонстрировало", - сказал он. Напрямую обвинять брата во лжи Джо Джонсон не стал.

Во время референдума сам Джо Джонсон проголосовал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Позиция Джо Джонсона уже подверглась резкой критике со стороны многих политиков от Консервативной партии. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также сказал, что не согласен с Джо Джонсоном.

Джо Джонсон стал шестым членом правительства, ушедшим в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй по вопросу о "брексите".

Аналитик Би-би-си Лора Кунсберг говорит, что решение Джо Джонсона уйти в отставку накануне завершения переговоров между Лондоном и Брюсселем может привести к серьезным последствиям.