Финансовые новости
- |
- 12.11.18
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов
08:47 12.11.2018 |
Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.
Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.
По данным "Рёнхап", КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.
Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова. После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»
|Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»
|На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО
|Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю
|Reuters: ВТБ выдал Катару кредит для покупки доли «Роснефти»
|Почему США разрешили Италии и Греции покупать нефть у Ирана
|«Британии стоит задуматься»: брат Бориса Джонсона хочет новый референдум о «брексите»
|КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов
|В Австрии нашли нового российского шпиона
Это интересно
|Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны
|Ford покупает сервис проката самокатов
|В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего
|Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций
|Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями