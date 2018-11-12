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В Австрии нашли нового российского шпиона
08:43 12.11.2018 |
Австрийские СМИ утверждают, что спецслужбы страны раскрыли второго российского шпиона за неделю. По данным журналистов, речь идет о сотруднике австрийского Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT).
О том, что сотрудника BVT заподозрили в шпионаже, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на экономическую и коррупционную прокуратуру. По данным издания, расследование в отношении BVT велось в течение года.
Сотрудник австрийской контрразведки подозревается в разглашении государственной тайны. Согласно австрийскому законодательству, наказание за это может составить до десяти лет лишения свободы.
Ранее в центральном аппарате BVT и по двум адресам проживания подозреваемого прошли обыски. Его имя не раскрывается. Также не сообщается, документы какого именно характера он мог передавать Москве.
Информацию о расследовании в отношении сотрудника BVT австрийскому информагентству APA подтвердили в прокуратуре Вены. При этом никаких подробностей о ходе этого расследования там не привели.
Полковник-шпион
9 ноября стало известно о задержании по подозрению в шпионаже в пользу России 70-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии. По данным издания Die Presse, он был завербован российскими спецслужбами еще в 1988 году.
Будучи в отставке, полковник занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии, писала Kronen Zeitung. По данным газеты, он должен был собирать информацию об австрийских Военно-воздушных силах, артиллерийских системах, ситуации с мигрантами, а также данные о многих австрийских высокопоставленных военных.
Он контактировал с российской стороной дважды в месяц, с ним взаимодействовал человек по имени "Юрий", писало издание.
"Пока мы не можем сказать, единичный это случай или нет", - заявил глава австрийского минобороны Марио Конасек, комментируя информацию о задержании полковника.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что он "неприятно удивлен" этой информацией.
Австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, на чью свадьбу недавно приезжал президент России Владимир Путин, отменила свою поездку в Москву, запланированную на 2 декабря, и вызвала представителей российского посольства для объяснений.
Посольство России в Австрии не стало комментировать новость о задержании предполагаемого шпиона. Российская Служба внешней разведки (СВР) также отказалась от коммнетариев.
"Мы проверяем сообщение во всех направлениях, в особенности - в направлении разглашения государственных тайн. Это преступление, которое у нас карается до 10 лет заключения", - рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.
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