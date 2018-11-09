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Трамп ужесточил правила получения убежища для мигрантов-нелегалов
18:10 09.11.2018 |
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов.
Согласно подписанному указу, лица, незаконно перешедшие границу США с Мексикой, не смогут подавать документы на статус беженца в США.
"Я временно приостанавливаю въезд [в США] для определенного типа иностранных граждан, чтобы справиться с проблемой огромного количества мигрантов, незаконно или без необходимых документов прибывающих в нашу страну через территорию Мексики", - говорится в постановлении.
При этом в документе отмечается, что у мигрантов-нелегалов сохраняется право "запрашивать другие формы защиты от преследования и пыток". О каких именно формах защиты идет речь, в указе не уточняется.
Меры не коснутся детей-иностранцев, которые попали на территорию страны без сопровождения родителей.
"Отсутствие немедленных действий для приостановления массовой миграции, с которой сталкиваются США, приведет только к увеличению массовой нелегальной миграции и к дальнейшему перенапряжению [миграционной] системы", - гласит указ.
В Американском союзе защиты гражданских свобод уже назвали указ Трампа незаконным, отметив, что в США закреплено законодательно право беженцев просить убежища в США вне зависимости оттого, находятся ли они на пограничному пункте въезда в страну.
Кто имеет право на убежище?
Сегодня у США есть обязательство рассматривать запроса о предоставлении убежища от мигрантов, которые бежали от насилия в родной стране.
Однако в июне генпрокурор Джефф Сешнс заявил, что жертвы домашнего насилия и бандитизма больше не будут претендовать на получение убежища в США.
Те, кто подают запросы, должны доказать, что столкнулись с серьезной угрозой преследования. Тогда, по международному законодательству, они могут считаться беженцами.
Если потенциальные беженцы проникли в США нелегально, они все равно имеют право подать запрос.
Экономические мигранты, которые уезжают в поисках лучшей жизни, не считаются беженцами, какой бы ужасной ни была нищета на их родине.
30 октября Пентагон подтвердил планы отправить на границу с Мексикой 5200 военнослужащих, чтобы усилить пограничный контроль.
Трамп отмечал, что американские военные готовы встретить "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.
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