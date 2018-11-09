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Шпионский скандал: Австрия вызвала поверенного по делам РФ, требует объяснений
15:28 09.11.2018 |
МИД Австрии вызвал поверенного по делам России в связи с делом экс-полковника, который вероятно шпионил в пользу России.
Об этом сообщает агентство APA.
"Представитель России в Австрии вызван в МИД", - сообщили в ведомстве.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь заявил, что австрийская сторона на данном этапе требует от России "прозрачной информации".
При этом он не стал говорить о возможной высылке российских дипломатов в связи со скандалом.
Как сообщалось, глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированную поездку в Москву на фоне сообщений об экс-полковнике вооруженных сил Австрии, который в течение 20 лет шпионил на РФ.
Бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.
Его подозревают в том, что в течение 20 лет он передавал России информацию, за что получил 300 тыс. евро.
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