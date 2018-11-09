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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Саудовская Аравия изучает возможные последствия распада ОПЕК

13:42 09.11.2018 |

Мир

 

Один из научно-исследовательских центров Саудовской Аравии, финансируемый правительством, изучает то, как нефтяные рынки отреагируют на распад ОПЕК. Для королевства, доминирующего в нефтяном картеле почти 60 лет, изучение этого вопроса имеет большое значение, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Проведение исследования совпало с рядом проблем, с которыми столкнулись саудовские власти. С одной стороны, президент США Дональд Трамп обвиняет картель во взвинчивании нефтяных цен. С другой, инвесторы приостанавливают деловые контакты с королевством после жестокого убийства оппозиционного саудовского журналиста.

И хотя президент данного центра Адам Симински опроверг тезис о том, что катализатором исследования стали заявления Трампа, один из высокопоставленных осведомленных источников предположил, что исследование все-таки принимает во внимание критику Вашингтона. В зависимости от его результатов можно будет определить, к какой линии защиты стоит прибегнуть картелю, а также какую роль в этом сыграет Саудовская Аравия.

Согласно источнику, изучение этого вопроса не свидетельствует о каких-либо активных спорах в саудовском правительстве по поводу возможного выхода из ОПЕК в краткосрочной перспективе.

Власти королевства рассматривают это исследование как высокоприоритетное, отмечает источник. Симински же заявил, что проект запущен по его приказу, в нем нет ничего необычного, и он охватывает привычные для исследователей темы.

Высокопоставленный источник отмечает, что данная научная работа - часть масштабного переосмысления властями Саудовской Аравии своей экономической политики. Чиновники понимают, что однажды спрос на нефть достигнет своего пика.

Таким образом, королевство проводит это исследование, чтобы понять, как рынки отреагируют, если спрос на нефть упадет настолько, что ОПЕК потеряет свою власть и распадется.

В течение нескольких десятилетий Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК настаивали, что картель - важный глобальный экономический институт, в рамках которого крупные производители нефти могут распределять добычу, чтобы удерживать цены на оптимальном уровне.

Критики обвиняли ОПЕК в манипуляции ценами на нефть в ущерб крупным потребителям, таким как США, а президент США Дональд Трамп откровенно высказывал свое недовольство картелем. Группа парламентариев США даже продвигала законопроект под названием NOPEC, признающий ОПЕК нелегитимным картелем.

Законопроект NOPEC не был принят во время правления нескольких президентов США, однако сторонники законопроекта надеются, что он может быть одобрен в администрации Трампа.

"В Саудовской Аравии знают, что спрос на нефть не будет сохраняться вечно... поэтому нужно продумывать действия после распада ОПЕК", - отметил высокопоставленный источник.

"Также нужно учитывать существование законопроекта NOPEC" в Вашингтоне, добавил он.

И хотя власти Саудовской Аравии пока не думают о роспуске ОПЕК, некоторые члены правительства королевства недавно стали подвергать сомнению долгосрочную целесообразность существования картеля из-за сильного влияния, которое Саудовская Аравия и Россия могут оказывать на рынки, отметил другой высокопоставленный источник.

Эти сомнения нарастают, так как Россия в последние годы стала более тесно сотрудничать с Саудовской Аравией. Россия и другие производители нефти примерно два года назад заключили соглашение с ОПЕК, направленное на ограничение общей добычи, чтобы поддержать сильно упавшие цены. Совместные усилия коалиции ОПЕК+ привели к росту нефтяных котировок, причем настолько сильному, что в июне этого года картель принял решение увеличить добычу. Между тем на этих выходных состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби.

Несмотря на влияние, которое ОПЕК оказывает на мировые рынки, некоторые члены картеля недовольны тем, что Эр-Рияд и Москва, принимающие решения, оттеснили их на второй план.

Представители правительства Саудовской Аравии и министерства энергетики не ответили на запрос о комментариях.

Центр изучения и исследования нефти имени короля Абдаллы (Kapsarc), расположенный в Эр-Рияде, позиционирует себя как независимый исследовательский институт. Kapsarc консультирует ведущие институты нефтяного рынка Саудовской Аравии, такие как компания Saudi Aramco и министерство энергетики Саудовской Аравии.

По словам Симински, текущее исследование основано на предыдущем, в котором рассматривалась роль резервных мощностей ОПЕК в стабилизации нефтяных рынков. Сделанные ранее выводы указывали на то, что отсутствие подобной подушки безопасности "приведет к большей волатильности цен и будет негативным для мировой экономики", добавил он.

Исследование было проведено в то время, когда кронпринц королевства Мухаммед бен Салман, который является ключевой фигурой в руководстве Саудовской Аравии, активно пытается изменить модель экономики страны и общества, а также роль королевства в мире. Кронпринц продвигал первичное публичное размещение (IPO) акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, однако этот проект, по словам осведомленных источников, с тех пор ушел на второй план.

План проведения IPO был одним из основополагающих моментов более масштабного проекта по модернизации саудовской экономики. Кронпринц инициировал крупные инвестиции в мировую сферу высоких технологий и финансов, в то время как самомому королевству было сложно привлечь иностранные инвестиции.

Указанные планы, однако, усложнило убийство диссидента Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции позже сообщили, что за происшествием стоят "высшие чиновники" Саудовской Аравии. В самом королевстве утверждают, что Хашогги был убит сторонними лицами без уведомления кронпринца.

Исследование в отношении ОПЕК призвано "оценить краткосрочные и среднесрочные последствия ликвидации ОПЕК", указывалось в интервью The Wall Street Journal. Оно должно определить, каким будет мировой рынок нефти, а также финансовое положение Саудовской Аравии, "если сотрудничество между нефтедобывающими странами прекратится", говорилось в интервью.

В исследовании рассматриваются два возможных сценария на случай, если ОПЕК перестанет существовать. Первый состоит в том, что ведущие производители нефти, включая Саудовскую Аравию, будут конкурировать друг с другом, борясь за рыночную долю. Второй сценарий предполагает, что Саудовская Аравия будет использовать свое огромное влияние для достижения баланса на мировом рынке и поддержания стабильности цен. То есть в этом случае королевство будет выполнять ту роль, которую сейчас играет весь картель.

Согласно исследованию, встречи обоих ведущих советников саудовского правительства, влияющих на формирование нефтяной политики королевства, а также исследователей, будут проходить еженедельно. По словам Симински, дальнейшее взаимодействие с Минэнерго страны позволит получить данные, необходимые для исследования.

Данный проект реализуется в период особенных трений внутри ОПЕК, которая и в лучше времена не отличалась монолитностью. Разногласия между Саудовской Аравией и Ираном, двумя наиболее влиятельными странами картеля, имеют прямое влияние на нефтяную политику картеля.

Саудовская Аравия с большим отрывом лидирует в ОПЕК по объему добычи, производя более 10 млн баррелей в день из совокупного объема картеля 33 млн баррелей в день. Министр нефти королевства долгое время выполнял роль неформального лидера картеля.

Саудовская Аравия обычно склонна публично преуменьшать свою роль в ОПЕК, подчеркивая, что все решения в картеле принимаются в ходе консенсусного обсуждения. Такой протокол принятия решений дает членам картеля, включая Саудовскую Аравию, некоторую защиту от критики.

Санкции США в отношении иранского нефтяного экспорта в последнее время вызвали взаимные обвинения внутри картеля, так как иранская делегация заподозрила Эр-Рияд в реализации американских планов. Со своей стороны, саудовские делегаты выражают раздражение по поводу "иранской неуступчивости" при обсуждении неполитических тем, относящихся к нефтяному рынку.
По материалам: ПРАЙМ
 

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