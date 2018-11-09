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Минэнерго США: Президент сохраняет санкции в отношении «Северного потока – 2»
08:53 09.11.2018 |
Декларацию об усилении взаимодействия в сфере энергетической безопасности подписали в четверг в Варшаве США и Польша.
От американской стороны документ подписал министр энергетики Рик Перри, от польской - министр энергетики Кшиштоф Тхужевский. После подписания Тхужевский заявил, что "сотрудничество с США в области энергетической политики имеет особое значение для Польши".
По его словам, подписанная декларация - это "лучшее доказательство взаимной заинтересованность Польши и США в усилении сотрудничества в энергетической сфере". Он рассказал, что в декларации нашли место такие пункты, как "безопасность поставок, ядерная энергетика, кибербезопасность в области энергетики".
Президент США сохраняет опции санкций в отношении "Северного потока - 2", заявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в четверг в Варшаве.
"Наша позиция не изменилось. США не поддерживают проект "Северный поток - 2". Санкции вводит президент. Эта опция сохраняется, но ясно, что США очень опасаются отсутствия диверсификации в Европе. Поэтому мы так поддерживаем польские усилия по диверсификации", - добавил он.
По словам американского министра, "Северный поток - 2" "еще сильнее увеличил бы зависимость многих стран Европы от "Газпрома". В этой связи он предлагает развивать диверсификацию за счет американского сжиженного газа.
"Я уверен, что американский СПГ может обеспечить дополнительную опцию для обеспечения диверсификации", - казал Перри.
"У нас много энергии, которой мы можем поделиться", - заключил американский министр.
Ранее в четверг польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019–2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации).
Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем сейчас российский газ.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
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