ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков.

В 2018 году Федрезерв повышал ставку три раза - в марте, июне и в сентябре. Последний раз ставка была повышена в сентябре на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.

Федрезерв однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в коммерческие предприятия слегка замедлились до "умеренных с более быстрых ранее в текущем году".

Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.