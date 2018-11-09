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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых
07:48 09.11.2018 |
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
В 2018 году Федрезерв повышал ставку три раза - в марте, июне и в сентябре. Последний раз ставка была повышена в сентябре на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.
Федрезерв однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в коммерческие предприятия слегка замедлились до "умеренных с более быстрых ранее в текущем году".
Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.
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