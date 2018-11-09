Минфин США ввел санкции против трех физических и девяти юридических лиц в связи с Украиной и Крымом

Минфин США в четверг объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.

Согласно пресс-релизу Минфина, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В списке юридических лиц - "министерство госбезопасности ЛНР", АО КрымТЭЦ, санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & СПА", ООО "Южный проект", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

В структуру "КрымТЭЦ" (АО "Крымтеплоэлектроцентраль", Симферополь) входят Симферопольская ТЭЦ и Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), "Сакские тепловые сети" и строящаяся Сакская ПГУ-ТЭЦ.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "КрымТЭЦ" контролирует ООО "Южная энергетическая компания" (Москва) и министерство имущества Крыма.

ООО "Южный проект" - структура банка "Россия". В конце прошлого года "Южный проект" приобрел 100% акций крымского АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (Крым, находится под санкциями) за 1,5 млрд рублей. Сам банк "Россия", а также его крупнейший акционер Юрий Ковальчук, уже давно находятся под американскими санкциями.

Ранее в четверг введение этих санкций анонсировал в ходе телефонного брифинга спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, "эти санкции касаются трех физических и девяти юридических лиц, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям".

Первый указ американского президента Барака Обамы 13660 о введении санкций за действия, которые "подрывают демократические процессы в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов", был подписан 6 марта 2014 г.

Три последующих указа 13661, 13662 и 13685 расширяют применение санкций за действия в отношении Украины против российских чиновников, военных и лиц и предприятий, действующих в Крыму. Указ 13662 также вводит секторальные санкции в определенных секторах российской экономики. А указ 13685 запрещает импорт и экспорт товаров и услуг и инвестиции в Крым для лиц и компаний из США или их подразделений.

Эти санкции уже продлевались несколько раз. Нынешний президент США Дональд Трамп продлил их до 6 марта 2019 года.