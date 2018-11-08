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Информация об агентстве
В Париже основали европейскую оборонную коалицию, которая будет реагировать на военные кризисы
09:41 08.11.2018 |
Коалиция европейских вооруженных сил, готовая реагировать на кризисы вблизи европейских границ, была образована в среду в Париже.
Как сообщает Reuters, ожидается, что десятой страной, которая присоединится к коалиции, станет Финляндия.
По информации агентства, коалиция, которая называется Европейская инициатива вмешательства, приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией, которую Франция видит центром коалиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, однако она встретила скептицизм со стороны других стран Европейского Союза. Идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO), направленного на содействие совместных военных инвестиций.
Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия дали "зеленый свет" инициативе во главе с французами. Предполагается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.
"В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сингал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.
По словам чиновника, инициатива не "противоречит историческим оборонительным усилиям ЕС, а также НАТО". "Наоборот, она только улучшит взаимодействие между привлеченными странами", сказал он.
Во вторник Эммануэль Макрон призвал к созданию "настоящей европейской армии", чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.
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