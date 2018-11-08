Саудиты не готовы отказаться от планов на ядерное оружие

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман запустил первый исследовательский ядерный реактор в стране согласно Saudi Press Agency. Согласно докладам к 2032 г. саудовские атомные электростанции должны производить до 17,6 гигаватт электроэнергии и будут использоваться исключительно в мирных целях, но у кронпринца могут быть иные планы.

Мухаммед бен Салман стал кронпринцем в июне прошлого года, когда его отец Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд предпочел его своему племяннику Мухаммеду бен Найефу. План "Видение-2030", который предусматривает диверсификацию экономики, стал своего рода визитной карточкой молодого и амбициозного кронпринца.

Строительство ядерного реактора полностью интегрировано в план "Видение-2030" кронпринца. Во время своего визита в Научно-технологический центр им. короля Абдул-Азиза Мухаммед бен Салман запустил 7 стратегических проектов. Реактор - один из них.

Интересно, что новостное агентство Саудовской Аравии не представило никаких подробностей (сроки и стоимость реализации проекта), касающиеся строительства первой ядерной установки в стране. Саудовская Аравия - одна из ведущих экономик не только Ближневосточного региона. Номинальный ВВП королевства в 2017 г. составил почти $700 млрд. Тем не менее относительно недавно они решили воспользоваться огромным экономическим потенциалом, чтобы проводить активное развитие национальной ядерной программы.

Ядерная энергетика уже развивается в соседних ОАЭ (в сотрудничестве с Korea Electric Power Corporation Южной Кореи) и в Иордании (первый исследовательский реактор был запущен при содействии Республики Корея).

Первая атомная электростанция в Иране была введена в эксплуатацию в 2010 г. Строительство исследовательского реактора в Израиле было завершено еще в 1960-х гг., однако Тель-Авив не прекратил проект. Национальная ядерная программа Саудовской Аравии началась в марте 2018 г. Эр-Рияд подчеркивает, что ядерный проект должен использоваться исключительно в мирных целях.

Однако еще в 2011 г. принц Турки бен Фейсал заявил, что Саудовская Аравия может рассмотреть вопрос о приобретении ядерного оружия.

Мухаммед бен Салман выступил с аналогичным заявлением в интервью американскому телеканалу CBS в марте.

"Саудовская Аравия не хочет приобретать ядерную бомбу, но, если Иран разработает ядерную бомбу, мы тоже это сделаем", - сказал кронпринц.

Тегеран неоднократно заявлял, что у них нет планов по созданию ядерного оружия, однако Израиль и США придерживаются противоположного взгляда. Вашингтон уже вышел из ядерной сделки с Тегераном, а 5 ноября вступили в силу дополнительные санкции США против Ирана.

Введет ли Вашингтон санкции в отношении Саудовской Аравии, если страна уйдет с пути мирного использования ядерной программы, неизвестно. Пока что Вашингтон слишком заинтересован в поддержании дружеских отношений с крупнейшим покупателем военно-промышленного комплекса США и региональным соперником Ирана - Саудовской Аравией.