Трамп уволил министра юстиции США Джеффа Сешнса

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, подал в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду, 7 ноября. Он также объявил, что временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен глава канцелярии Сешнса Мэтью Уитекер. Трамп добавил, что постоянный преемник Сешнса будет назначен позднее.

Сам Джефф Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

По мнению Трампа, это решение Сешнса открыло дверь к назначению спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавил расследование и среди прочего начал выяснять, не являются ли выпады президента против Сешнса частью более широкой кампании по созданию помех правосудию.