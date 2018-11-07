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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы в США: «синяя волна» демократов не превратилась в цунами. Но изрядно потрепала Трампа

15:51 07.11.2018 |

Мир

На самых напряженных за десятки лет выборах американские демократы получили большинство в палате представителей Конгресса - впервые с 2010 года, а республиканцы укрепили контроль над Сенатом.

На 6 часов утра по вашингтонскому времени расклад мест по партиям был таков: 219 демократов против 193 республиканцев в палате представителей (еще не все победители по округам определены), 45 против 51 в Сенате (также подсчет голосов еще не закончен). Губернаторские выборы в 22 штатах выиграли демократы, в 25 - республиканцы, но для демократов это приобретение - теперь более половины населения США, 175 млн, управляются губернаторами-демократами.

Би-би-си вела прямой эфир хода выборов, которые экс-президент Барак Обама называл главным голосованием в жизни.

Американки идут во власть

Промежуточные выборы-2018 ознаменовались рекордным для США количеством кандидатов-женщин, и беспрецедентно многим из них удалось одержать победу.

 В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес

Впервые в палату представителей попали женщины-мусульманки - Рашида Тлаиб в штате Мичиган и Ильхан Омар в Миннесоте.

В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес (она станет самым юным конгрессменом-женщиной в истории), и впервые в Конгресс прошли две женщины из индейских племен.

Также впервые губернатором избран открытый гей -Джаред Полис в Колорадо.

Предполагалось, что выборы могут превратится в так называемую "синюю волну", которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Так произошло в Вирджинии, где в одном из округов победила демократ Дженнифер Векстон ( с 1980 года там неизменно выбирали республиканца).

Но цунами не произошло.

Демократы получили большинство в палате представителей, но не в Сенате. Благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа. Демократы смогут инициировать расследования в отношении президента, требовать от него отчета о недоплаченных за послдение 40 лет налогах и даже попробовать начать процесс импичмента - хотя последнее маловероятно.

Дональд Трамп, однако, бодр и не считает, что проиграл.

 

"От многих людей получил так много поздравлений с Большой Победой, одержанной прошлой ночью. Среди поздравивших были иностранные государства (друзья), которые за меня болели и надеялись заключить торговые сделки. Теперь мы все можем вернуться к работе и заниматься делами!", - написал Трамп утром в среду. 

"Я всю жизнь голосую": явка без продуктовых ярмарок

Сергей Горяшко, корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне

Выборы в Конгресс США отметились высокой явкой, что нетипично - люди намного активнее голосуют на президентских, в то время как промежуточные выборы 2014 года поставили антирекорд по числу голосовавших - 36%. Хуже было только на выборах после второй мировой войны.

В этот раз избиратели вели себя иначе. Больше 31 млн проголосовали досрочно против 20 млн на президентских выборах 2016 года.

С раннего утра перед участками выстроились очереди. "Я такого с 2004-го не видел", - комментировал явку Боб, руководитель одного из избирательных участков в Александрии, Вирджиния. Он ходил мимо выстроившейся в коридоре городского культурного центра вереницы голосующих в поисках мам с детьми - им разрешалось в очереди не стоять. Сотрудница экзитпола демократической партии около участка в Александрии отметила, что "явка огромная" и в партии этому очень рады.

На избирательном участке в Александрийском культурном центре явка уже в 9 утра, через два часа после открытия в несколько раз превышала активность избирателей по сравнению с прошлыми промежуточных выборами. Впрочем, людей, недовольных ожиданием, корреспонденты Би-би-си не увидели.

Участок был оборудован электронными урнами - избиратели сканировали в них бюллетени. Сотрудник участка по окончанию выдавал проголосовавшим соответствующую наклейку с надписью "I voted". Через несколько часов после открытия выяснилось, что многие получили наклейки старого образца, и начальник участка немедленно их заменил. Он особо обратил внимание корреспондентов Би-би-си на то, что на старых стикерах не было герба Александрии. Стикеры выдавали и детям - с надписью "будущий избиратель".

 

Сувениры голосующим и порядок голосования вполне напоминают российские выборы.

Разница в том, что на американских участках продуктовых ярмарок не устраивают.

Музыку в помещении для голосования в США тоже включать не принято. Зато агитировать разрешается даже у входа на участок, поэтому тротуары возле них уставлены небольшими плакатами с именами кандидатов.

Необычно выглядят и образцы бюллетеней - реальные имена кандидатов в нем заменены на имена знаменитостей. На участке в Вирджинии в демонстрационном бюллетене предлагалось выбирать между кандидатами в сенаторы Коко Шанель и Луи Армстронгом. 

Наличие француженки в бюллетене, пусть и демонстрационном, избирателей не смущало.

 На некоторых избирательных участках с утра выстроились длинные очереди, и были случаи, когда людям пришлось уйти, чтобы успеть на работу, так и не проголосовав

"Я всегда голосую. Это то, что нужно нужно делать. Мне 95 лет. Я голосовала тех пор, как получила это право", - так жительница Александрии Уэстон Джеймсон объясняла Би-би-си, что заставило ее выйти на улицу в ливень и дойти до пункта голосования. О возможном вмешательстве России в американские выборы она отозвалась философски: "Только Богу все подвластно. А не России или какой-то другой стране".

"У нас здесь очень активно политическое сообщество. Мы знаем лично людей [которые баллотируются], житель Бетесды, штат Мэриленд, по имени Кен объяснял Би-би-си ситуацию в округе, стоя у участка, открывшегося в здании начальной школы. - Эти выборы - возможность для жителей США выразить отношении к политике Белого дома".

Кен в российское вмешательство в выборы верит и считает, что сам стал его жертвой. "Мы поругались с другом, при том что знакомы 25 лет - поспорили о статье, опубликованной в Facebook. А оказалось, что история была фейком, ее опубликовал российский сайт fake news".

"Последние два года были очень бурными, и мы сейчас в точке, в которой нам нужно что-то поменять. Это голос за изменения, - объяснял другой житель Бетесды Роберт Розанов. Даже если только в одной из палат большинство перейдет к другой партии, изменится баланс". Живущий этом же городе Дэрелл сказал проще: "Проголосовал, чтобы противопоставить свой голос политике Трампа".

Голосование 6 ноября было настолько активным, что многие участки продлевали время работы. Не помешало ни то, что выборов проходили в рабочий день, ни ливни, обрушившиеся на некоторые штаты.

Неутомимый Трамп

В какой-то степени выборы были референдумом о доверии Трампу. Согласно опросу, проведенному CBS, отношение к Трампу было решающим фактором при выборе кандидата для 65% избирателей.

В последние дни предвыборной кампании он приехал в важные для республиканских кандидатов в Сенат штаты, чтобы повлиять на избирателей. Похоже, его стратегия возымела успех в Индиане и Теннесси.

Если говорить в целом, штаты, поддержавшие Трампа на президентских выборах, сделали то же самое и сейчас.

Это были выборы, в которых по разные стороны баррикад оказались город и сельская местность, что еще раз демонстрирует раскол, который образовался в американском обществе.

Победа демократов в палате представителей во многом обусловлена активностью образованных пригородов, которые в прошлом голосовали за республиканцев. Но из-за политики и высказываний Трампа многие жители решили голосовать против его партии.

Что будет дальше?

Республиканской партии, возможно, придется провести серьезную работу перед президентскими выборами 2020 года. Живущие в пригородах республиканцы с высшим образованием поддержали Трампа в 2016 году, хотя, возможно, без особого энтузиазма. Похоже, в этот раз они этого не сделали. Республиканцам придется подумать, как вернуть их доверие.

Можно выделить интересные аспекты в выборах губернаторов. Некоторые штаты отдали подавляющее большинство голосов Трампу в 2016 году, на этот раз поддержали кандидатов от демократической партии.

Штат Иллинойс, в котором проживают 13 млн человек, и в котором находится третий по величине город Чикаго, выбрал губернатора-демократа Джей Би Притцкера. В Канзасе союзник Трампа Крис Кобач намного отстал от победителя.

Но есть для Трампа и хорошие новости. Ярые сторонники президента стали губернаторами в Джорджии и Флориде, и эти штаты вполне могут поддержать его на президентских выборах в 2020 году.

 Проект Pizza to the polls бесплатно доставлял пиццу к участкам, где образовались длинные очереди. Всего на участки ушло больше двух тысяч пицц, утверждают координаторы


Кандидаты от республиканцев также победили в Айове и Айдахо, которые считаются важными на выборах президента, поскольку могут склониться как в сторону республиканцев, так и демократов.
 

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