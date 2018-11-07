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Центробанк Китая нашел пузырь в блокчейн-индустрии
13:50 07.11.2018 |
Народный банк Китая (PBoC) обратился к правительству страны с просьбой усилить контроль за инвестированием в блокчейн-индустрию. В документе регулятора под названием «Что может и что не может сделать блокчейн?» говорится, что в этом секторе видны признаки пузыря. Об этом сообщает CCN.
PBoC призвал трезво смотреть на технологию и не преувеличивать ее значимость. В документе сказано, что «некоторые блокчейн-приложения - нецелесообразны».
Авторы исследования отмечают, что спекуляции и манипуляции являются нормой в блокчейн-секторе, особенно в сфере ICO.
«До сих пор никакие технологические инновации не оказали прорывного влияния на финансовую систему, и блокчейн не исключение», - говорится в документе PBoC.
Отметим, в Китае активно развивается блокчейн-индустрия. В частности, пятый по величине коммерческий банк КНР Bank of Communications задействовал технологию распределенного реестра для эмиссии ценных бумаг. Министерство юстиции округа Чжуншань запустило блокчейн-платформу для слежения за гражданами, освобожденными условно-досрочно.
В мае стало известно, что в стране появится Национальный комитет по стандартизации блокчейна Китая. Кроме того, в октябре в провинции Хайнань появилась так называемая Зона свободных блокчейн-экспериментов.
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