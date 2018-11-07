BrokerTec покидает Лондон из-за Brexit

Лондонский Сити получает еще один удар из-за Brexit. CME Group Inc. выводит свой европейский бизнес, BrokerTec Europe, крупнейший в регионе, из Лондона. Биржевой оператор хочет иметь гарантии того, что после жесткого Brexit без сделки континентальные клиенты смогут и дальше работать с BrokerTec.

Это решение - первый пример ухода крупного финансового игрока из Великобритании. В то время как каждая значительная организация подготовила себе запасные аэродромы на территории ЕС, CME Group первыми переносят существующий бизнес из Лондона в континентальный европейский город - Амстердам.

"Все наши номинированные в евро облигации и РЕПО переедут в Амстердам, - сообщил в интервью Bloomberg управляющий директор BrokerTec Europe Джон Эдвардс. - Мы не увидели никакой пользы в разделении пулов ликвидности. Наш бизнес в Великобритании не сможет предоставлять услуги европейским клиентам".

BrokerTec не единственный, кто готовится к худшему. BNP Paribas SA планирует перевести от 85 до 90 сотрудников из подразделения глобальных рынков в Лондоне в другие европейские финансовые центры в случае жесткого Brexit.

В настоящее время в BrokerTec Europe в Лондоне работает около 90 человек. Треть из них - сотрудники дирекции, а остальная часть работает в области технологий или поддержки. В октябре на BrokerTec торговалось европейских краткосрочных финансовых инструментов на €210 млрд ($240 млрд) в день. Это отделение будет перенесено в голландскую дочернюю компанию CME, NEX Amsterdam BV. Британская BrokerTec также осуществляла сделки РЕПО по высоконадежными ценным бумагам на €59 млрд в Великобритании. Этот бизнес останется в Лондоне после Brexit.