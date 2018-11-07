В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, потратившая в магазине более 16 млн

Магазин Harrods в Лондоне

Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, за десять лет потратившая более 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, арестована и ожидает экстрадиции. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила газета The Guardian.

Женщину взяли под стражу сотрудники Службы столичной полиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что супруга финансиста может быть освобождена под залог на определенных условиях, включая запрет покидать свой дом в фешенебельном жилом районе Найтсбридж, необходимость ежедневно отмечаться в полиции и выплату залога в 500 тыс. фунтов (572 тыс. евро).

В то же время постановление было оспорено прокуратурой, поэтому Замира Хаджиева останется под арестом на время рассмотрения апелляции - до 8 ноября.

Изъяты дорогостоящие ювелирные изделия

Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) изъяло у 55-летней Хаджиевой ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов. Кроме того, сотрудники NCA выявили у нее почти 50 наименований драгоценностей, выставлявшихся на продажу аукционным домом Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов.

Женщина стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения ее средств.

Муж Хаджиевой в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.