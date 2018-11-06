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Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным 11 ноября в Париже
08:53 06.11.2018 |
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 11 ноября. "Я не уверен, будет ли у нас встреча в Париже. Вероятно, нет", - заявил Трамп на морской военной базе в штате Вашингтон в понедельник, 5 ноября, перед отправлением в поездку в рамках предвыборной кампании.
По словам главы Белого дома, он до сих пор не договорился с Путиным о следующей встрече. "Мы не знаем, будет ли это (Париж. - Ред.) подходящим местом", - продолжил Трамп, пояснив, что он приедет в столицу Франции "по другому поводу". По словам Трампа, он встретится с российским президентом на следующем саммите "большой двадцатки", который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.
Трамп пригласил Путина в Вашингтон
23 октября помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил агентству "Интерфакс", что предварительная договоренность о встрече двух президентов в Париже 11 ноября была достигнута во время визита в Москву советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Планируется, что после торжественных мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны в Париже президенты проведут "нормальную двустороннюю встречу", заявил Ушаков.
Через несколько дней Болтон в ходе визита в Грузию сообщил, что Трамп официально пригласил Путина на встречу в верхах в Вашингтоне. Принял ли российский лидер приглашение, неизвестно. Ранее Путин и Трамп неоднократно встречались на полях международных конференций. В июле они провели саммит в столице Финляндии Хельсинки, после которого критики стали обвинять Трампа в том, что он проявил слабость на переговорах с российским президентом.
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