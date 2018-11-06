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Венесуэла может остаться без золота
08:48 06.11.2018 |
Венесуэла пытается вернуть свое золото из хранилища Банка Англии. Это около 14 тонн стоимостью почти полмиллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Однако сделать это будет непросто.
Уже в течение двух месяцев страна не может получать страховку, которая просто необходима для отправки такого большого объема драгоценного металла.
Вместе с тем, США готовят санкции, призванные блокировать любые операции Каракаса со своим золотым запасом. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе озвучил Дональд Трамп. Таким образом, перед президентом Венесуэлы Николасом Мадуро стоят сразу две проблемы. Первая - возможно, уже слишком поздно, и Штаты не позволят ему вернуть золото в страну.
Вторая - этого самого золота осталось очень мало. По данным МВФ, золотой запас страны оценивается в чуть более 5 млн унций, хотя еще не так давно цифра составляла 12 млн. Дело в том, что из-за санкций власти страны вынуждены расплачиваться за импорт именно золотом. И золотой запас стремительно сокращается.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в настоящее время за пределами Венесуэлы находятся более 2,6 млн граждан этой страны. Ежедневно ее покидают около 5 тыс. человек. Правительство Венесуэлы отрицает наличие гуманитарного кризиса в стране.
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