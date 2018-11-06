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Озоновый слой восстанавливается
23:13 05.11.2018 |
В докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждается, что действия, предпринятые в рамках Монреальского протокола, привели к сокращению объема веществ, разрушающих озоновый слой в атмосфере. В данный момент он восстанавливается со скоростью 1-3% в десять лет, сообщается на сайте ООН.
Если темпы сохранятся, озоновый слой должен полностью восстановиться над Северным полушарием к 2030 году, над Южным полушарием - к 2050-му и над полюсами - к 2060 году.
Монреальский протокол, подписанный 16 сентября 1987 года, запрещает производство и продажу опасных веществ, истощающих озоновый слой. Озон защищает землю от ультрафиолетового излучения, являющегося основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. В ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) считают, что надлежащая реализация Монреальского протокола поможет к 2030 году предотвратить 2 млн случаев рака кожи.
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