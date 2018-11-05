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Компания SWIFT приостановила доступ ряда банков Ирана к своей системе
18:53 05.11.2018 |
Компания SWIFT приостанавливает доступ некоторых иранских банков к своей системе обмена данными, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
"В соответствии с нашей миссией как глобального и нейтрального поставщика услуг по поддержке устойчивости и целостности глобальной финансовой системы, SWIFT приостанавливает доступ некоторых иранских банков к системе обмена сообщениями", - говорится в заявлении компании.
"Этот шаг, хотя и вызывает сожаление, был сделан в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы в целом", - указывается в нем.
При этом компания подчеркнула, что ее "миссия по-прежнему заключается в том, чтобы быть нейтральным глобальным поставщиком" услуг.
SWIFT - Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Соучредителями системы являются 248 банков из 19 стран.
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